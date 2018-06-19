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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,31 0,33 -6,06 Kardemir (D) 4,10 4,30 -4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Çemaş Döküm 1,93 2,00 -3,50 TAV Havalimanları 22,54 23,22 -2,93 Türk Telekom 4,81 4,93 -2,43 Ford Otosan 62,30 63,75 -2,27 Soda Sanayii 6,16 6,30 -2,22 Netaş Telekom. 7,83 8,00 -2,12 Odaş Elektrik 4,20 4,29 -2,10 Şok Marketler 8,72 8,90 -2,02 Çemtaş 4,52 4,60 -1,74 Tüpraş 111,50 113,40 -1,68 Tofaş Oto. Fab. 23,28 23,64 -1,52 Kartonsan 256,00 259,00 -1,16 Bera Holding 1,71 1,73 -1,16 Anadolu Cam 2,73 2,76 -1,09 Beşiktaş Futbol Yat. 2,06 2,08 -0,96 Alarko GMYO 39,48 39,86 -0,95 Sabancı Holding 8,36 8,44 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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