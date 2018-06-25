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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Tofaş Oto. Fab.24,1025,48-5,42 ICBC Turkey Bank4,444,68-5,13 Ford Otosan66,6069,75-4,52 Koç Holding13,9114,45-3,74 İş Bankası (C)5,786,00-3,67 Arçelik15,6416,22-3,58 TAV Havalimanları22,1823,00-3,57 Doğan Holding0,930,96-3,12 Trakya Cam4,254,36-2,52 Bim Mağazalar66,6568,25-2,34 Akbank7,217,37-2,17 T.S.K.B.0,930,95-2,11 Enka İnşaat4,614,69-1,71 Alarko Holding4,624,70-1,70 Garanti Bankası8,388,52-1,64 Şok Marketler8,078,20-1,59 Enerjisa Enerji6,096,16-1,14 İş GMYO0,970,98-1,02 Türk Traktör50,0550,50-0,89 Ege Endüstri295,20297,60-0,81


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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