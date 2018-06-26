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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 18,70 19,06 -1,89 İpek Doğal Enerji 5,69 5,79 -1,73 Ülker Bisküvi 18,27 18,57 -1,62 Çemaş Döküm 2,10 2,13 -1,41 Arçelik 15,29 15,50 -1,35 Sasa Polyester 8,92 9,04 -1,33 Galatasaray Sportif 1,58 1,60 -1,25 Ege Endüstri 293,20 296,90 -1,25 TAV Havalimanları 22,36 22,64 -1,24 Soda Sanayii 6,39 6,47 -1,24 Ford Otosan 62,10 62,80 -1,11 İş GMYO 0,97 0,98 -1,02 Anadolu Efes 23,30 23,54 -1,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,94 4,99 -1,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,87 5,92 -0,84 Gözde Girişim 2,67 2,69 -0,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 1,40 -0,71 Net Holding 1,87 1,88 -0,53 Koç Holding 13,65 13,72 -0,51 Mavi Giyim 36,86 37,04 -0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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