Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,99 2,08 -4,33 Tüpraş 109,60 113,90 -3,78 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Otokar 73,60 74,60 -1,34 İş GMYO 0,97 0,98 -1,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,88 4,92 -0,81 Trakya Cam 4,02 4,05 -0,74 TAV Havalimanları 22,12 22,20 -0,36 Tofaş Oto. Fab. 23,94 24,02 -0,33 Bim Mağazalar 65,90 66,10 -0,30 Doğuş Otomotiv 6,93 6,95 -0,29 Turkcell 11,67 11,70 -0,26 MLP Sağlık 14,18 14,21 -0,21 Ege Endüstri 292,00 292,40 -0,14 Net Holding 1,86 1,86 0,00 T.S.K.B. 0,93 0,93 0,00 Sinpaş GMYO 0,61 0,61 0,00 Kartonsan 272,30 271,70 0,22 Fenerbahçe Futbol 33,40 33,32 0,24 Banvit 11,60 11,57 0,26





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

