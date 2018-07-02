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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,19 2,43 -9,88 Fenerbahçe Futbol 31,38 32,30 -2,85 Türk Traktör 51,15 52,00 -1,63 Tekfen Holding 17,07 17,35 -1,61 Mavi Giyim 38,58 39,04 -1,18 Gersan Elektrik 5,22 5,28 -1,14 TAV Havalimanları 22,20 22,44 -1,07 Emlak Konut GMYO 2,01 2,03 -0,99 Soda Sanayii 6,14 6,20 -0,97 Metro Holding 1,08 1,09 -0,92 Coca Cola İçecek 33,62 33,92 -0,88 Tüpraş 107,10 108,00 -0,83 Enerjisa Enerji 6,15 6,20 -0,81 Anadolu Cam 2,86 2,88 -0,69 Şok Marketler 8,62 8,67 -0,58 Net Holding 1,95 1,96 -0,51 Anadolu Efes 23,48 23,60 -0,51 Borusan Mannesmann 9,26 9,30 -0,43 Petkim 4,82 4,84 -0,41 Tümosan Motor ve Traktör 5,69 5,71 -0,35



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
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