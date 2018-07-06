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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İhlas Gayrimenkul1,531,58-3,16 Mavi Giyim37,9638,76-2,06 Bim Mağazalar69,0070,40-1,99 Eczacıbaşı İlaç3,453,52-1,99 Flap Kongre Toplantı Hiz.7,037,17-1,95 Soda Sanayii6,326,44-1,86 Netaş Telekom.9,499,66-1,76 Enerjisa Enerji6,316,42-1,71 Kardemir (D)4,804,88-1,64 Sinpaş GMYO0,620,63-1,59 Şişe Cam4,374,44-1,58 Gersan Elektrik5,105,18-1,54 Ülker Bisküvi18,0118,26-1,37 Gübre Fabrik.3,643,69-1,36 Kipa Ticaret2,192,22-1,35 Tat Gıda4,444,50-1,33 İş Fin.Kir.2,993,03-1,32 Alarko Holding4,684,74-1,27 Sabancı Holding8,738,84-1,24 Koza Madencilik6,366,44-1,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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