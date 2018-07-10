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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,28 -7,14 Garanti Bankası 8,13 8,57 -5,13 İhlas Holding 0,41 0,43 -4,65 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,46 -4,47 Ak Enerji 0,74 0,77 -3,90 Odaş Elektrik 5,21 5,42 -3,87 Gözde Girişim 2,91 3,02 -3,64 Akbank 7,40 7,67 -3,52 Sabancı Holding 8,55 8,85 -3,39 Özderici GMYO 5,55 5,74 -3,31 Turkcell 12,48 12,90 -3,26 Migros Ticaret 19,55 20,20 -3,22 İş Fin.Kir. 2,76 2,85 -3,16 Koç Holding 13,72 14,16 -3,11 MLP Sağlık 14,38 14,84 -3,10 İhlas Gayrimenkul 1,58 1,63 -3,07 Emlak Konut GMYO 1,90 1,96 -3,06 Deva Holding 4,12 4,25 -3,06 Şekerbank 1,28 1,32 -3,03 T.S.K.B. 0,99 1,02 -2,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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