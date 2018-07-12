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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özak GMYO 2,33 2,46 -5,28 Tüpraş 100,50 106,00 -5,19 Arçelik 13,13 13,82 -4,99 Coca Cola İçecek 29,70 31,24 -4,93 Tofaş Oto. Fab. 21,72 22,80 -4,74 TAV Havalimanları 22,88 24,00 -4,67 Anadolu Efes 20,58 21,44 -4,01 MLP Sağlık 13,12 13,65 -3,88 Yataş 4,88 5,04 -3,17 Ereğli Demir Çelik 10,52 10,85 -3,04 Şok Marketler 8,13 8,38 -2,98 Turkcell 11,00 11,28 -2,48 Tekfen Holding 17,59 18,01 -2,33 Ülker Bisküvi 16,85 17,25 -2,32 Kardemir (D) 4,71 4,81 -2,08 İskenderun Demir Çelik 7,50 7,65 -1,96 Sinpaş GMYO 0,56 0,57 -1,75 Soda Sanayii 5,68 5,78 -1,73 Mavi Giyim 32,94 33,48 -1,61 Otokar 70,20 71,30 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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