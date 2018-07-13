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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 12,50 13,03 -4,07 İpek Doğal Enerji 4,83 4,98 -3,01 Kardemir (D) 4,37 4,49 -2,67 Ereğli Demir Çelik 9,89 10,16 -2,66 Koza Madencilik 5,69 5,82 -2,23 Doğuş Otomotiv 5,98 6,10 -1,97 Yataş 4,65 4,74 -1,90 Enerjisa Enerji 5,77 5,87 -1,70 Koza Altın 38,36 39,00 -1,64 Zorlu Enerji 1,46 1,48 -1,35 Turkcell 11,04 11,18 -1,25 İskenderun Demir Çelik 7,24 7,33 -1,23 Türk Telekom 4,66 4,71 -1,06 Ege Endüstri 299,20 302,30 -1,03 Tat Gıda 3,92 3,96 -1,01 Tümosan Motor ve Traktör 5,15 5,20 -0,96 Albaraka Türk 1,26 1,27 -0,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,57 6,62 -0,76 Tofaş Oto. Fab. 21,34 21,50 -0,74 Halkbank 6,38 6,42 -0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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