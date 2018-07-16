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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 17,73 18,10 -2,04 Çemaş Döküm 2,30 2,34 -1,71 İş Bankası (C) 4,91 4,99 -1,60 Enerjisa Enerji 5,88 5,95 -1,18 Şişe Cam 4,48 4,53 -1,10 Anadolu Cam 2,87 2,90 -1,03 Çemtaş 5,74 5,79 -0,86 Vakıflar Bankası 4,04 4,07 -0,74 Sabancı Holding 7,84 7,89 -0,63 Halkbank 6,36 6,40 -0,63 Emlak Konut GMYO 1,69 1,70 -0,59 Şok Marketler 8,68 8,73 -0,57 Koza Madencilik 5,57 5,60 -0,54 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 2,20 -0,45 Garanti Bankası 6,89 6,92 -0,43 İpek Doğal Enerji 4,79 4,81 -0,42 Alarko GMYO 39,18 39,32 -0,36 Soda Sanayii 5,92 5,94 -0,34 Doğuş Otomotiv 5,97 5,99 -0,33 Ege Endüstri 300,00 300,90 -0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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