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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,28 -3,57 Çemaş Döküm 2,30 2,35 -2,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,24 6,37 -2,04 İhlas Gayrimenkul 1,53 1,55 -1,29 Tekfen Holding 18,16 18,39 -1,25 Şok Marketler 8,55 8,63 -0,93 İskenderun Demir Çelik 7,88 7,95 -0,88 Soda Sanayii 5,82 5,87 -0,85 Anadolu Efes 20,40 20,56 -0,78 ICBC Turkey Bank 4,09 4,12 -0,73 ASELSAN 28,22 28,42 -0,70 Trakya Cam 4,63 4,66 -0,64 İş Bankası (C) 4,84 4,87 -0,62 Net Holding 1,69 1,70 -0,59 Halkbank 6,42 6,45 -0,47 Anel Elektrik 2,40 2,41 -0,41 Odaş Elektrik 4,88 4,90 -0,41 Ereğli Demir Çelik 11,02 11,04 -0,18 Garanti Bankası 6,77 6,78 -0,15 Türk Hava Yolları 16,06 16,08 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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