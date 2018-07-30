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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 10,56 11,96 -11,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,75 5,93 -3,04 İhlas Holding 0,39 0,40 -2,50 T.S.K.B. 0,85 0,87 -2,30 Sabancı Holding 8,31 8,50 -2,24 Tekfen Holding 18,09 18,35 -1,42 GSD Holding 0,70 0,71 -1,41 Anadolu Efes 20,38 20,66 -1,36 Bim Mağazalar 69,55 70,35 -1,14 İş GMYO 0,94 0,95 -1,05 T. Halk Bankası 6,76 6,83 -1,02 Fenerbahçe Futbol 27,90 28,18 -0,99 Migros Ticaret 19,60 19,79 -0,96 Kordsa Teknik Tekstil 7,65 7,72 -0,91 Yataş 4,40 4,44 -0,90 Koza Altın 41,60 41,96 -0,86 Tüpraş 105,00 105,90 -0,85 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,40 -0,83 Enerjisa Enerji 5,96 6,01 -0,83 Koç Holding 13,36 13,47 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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