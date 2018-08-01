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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 5,99 6,39 -6,26 TAV Havalimanları 27,70 29,02 -4,55 Anadolu Cam 3,26 3,40 -4,12 Trakya Cam 4,27 4,40 -2,95 Aksa Enerji 4,14 4,26 -2,82 Şişe Cam 4,88 5,00 -2,40 İş GMYO 0,98 1,00 -2,00 Sabancı Holding 8,33 8,49 -1,88 ICBC Turkey Bank 5,30 5,40 -1,85 Enka İnşaat 4,79 4,88 -1,84 Akbank 7,11 7,23 -1,66 Çemtaş 6,05 6,15 -1,63 Tofaş Oto. Fab. 22,66 23,00 -1,48 Anel Elektrik 2,75 2,79 -1,43 Koç Holding 13,72 13,91 -1,37 Anadolu Efes 20,44 20,72 -1,35 İhlas Gayrimenkul 1,48 1,50 -1,33 Alarko GMYO 43,44 43,98 -1,23 Alarko Holding 4,92 4,98 -1,20 Bim Mağazalar 69,95 70,80 -1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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