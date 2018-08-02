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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 33,52 35,92 -6,68 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,49 1,59 -6,29 Odaş Elektrik 5,17 5,50 -6,00 İpek Doğal Enerji 5,19 5,52 -5,98 Anel Elektrik 2,58 2,74 -5,84 Aksa 10,83 11,50 -5,83 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 5,51 -5,26 Gersan Elektrik 4,53 4,78 -5,23 Galatasaray Sportif 1,65 1,74 -5,17 İş GMYO 0,92 0,97 -5,15 Çemaş Döküm 2,60 2,74 -5,11 T. Halk Bankası 6,54 6,89 -5,08 Türk Telekom 4,55 4,79 -5,01 Eczacıbaşı İlaç 3,42 3,60 -5,00 Otokar 70,50 74,20 -4,99 Sabancı Holding 7,87 8,28 -4,95 Netaş Telekom. 9,23 9,71 -4,94 Karsan Otomotiv 1,55 1,63 -4,91 Şekerbank 1,17 1,23 -4,88 Göltaş Çimento 45,40 47,68 -4,78


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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