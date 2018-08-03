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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Tüpraş107,90111,90-3,57 Ereğli Demir Çelik11,9012,04-1,16 Şok Marketler8,228,31-1,08 Koç Holding13,3813,45-0,52 Doğuş Otomotiv6,526,53-0,15 T.S.K.B.0,840,840,00 Global Yat. Holding3,273,270,00 Çemaş Döküm2,592,590,00 Sabancı Holding7,907,900,00 Özak GMYO2,382,380,00 Türk Traktör49,2049,140,12 Tekfen Holding19,0719,020,26 Enka İnşaat4,754,730,42 Tofaş Oto. Fab.21,5821,480,47 Odaş Elektrik5,155,120,59 Kordsa Teknik Tekstil7,777,720,65 Türk Telekom4,584,550,66 Zorlu Enerji1,501,490,67 Yataş4,184,150,72 Kipa Ticaret2,472,450,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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