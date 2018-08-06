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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 322,90 352,50 -8,40 Odaş Elektrik 4,74 5,03 -5,77 Tekfen Holding 17,98 18,87 -4,72 Çemaş Döküm 2,55 2,65 -3,77 T.S.K.B. 0,83 0,86 -3,49 Ford Otosan 56,90 58,95 -3,48 Türk Telekom 4,42 4,57 -3,28 Çemtaş 5,86 6,05 -3,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,37 5,54 -3,07 Otokar 69,30 71,30 -2,81 Mavi Giyim 33,40 34,36 -2,79 Doğuş Otomotiv 6,27 6,45 -2,79 Trakya Cam 4,29 4,41 -2,72 Şok Marketler 7,97 8,19 -2,69 Turkcell 12,13 12,44 -2,49 Coca Cola İçecek 29,24 29,98 -2,47 Şişe Cam 4,90 5,02 -2,39 Galatasaray Sportif 1,66 1,70 -2,35 Emlak Konut GMYO 1,69 1,73 -2,31 Kardemir (D) 4,40 4,50 -2,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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