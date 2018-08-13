Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji Bursa Trabzon Hanzade Doğan Boyner
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 4,01 4,54 -11,67 Migros Ticaret 15,70 17,75 -11,55 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 1,92 -10,94 Akbank 6,00 6,71 -10,58 Garanti Bankası 5,84 6,52 -10,43 Gözde Girişim 2,11 2,35 -10,21 Enerjisa Enerji 5,00 5,56 -10,07 T.S.K.B. 0,73 0,81 -9,88 Mavi Giyim 25,40 28,00 -9,29 T. Halk Bankası 5,85 6,44 -9,16 İhlas Gayrimenkul 1,21 1,33 -9,02 Vakıflar Bankası 3,53 3,88 -9,02 Galatasaray Sportif 1,42 1,55 -8,39 Sinpaş GMYO 0,44 0,48 -8,33 Albaraka Türk 1,11 1,21 -8,26 ICBC Turkey Bank 4,52 4,92 -8,13 İhlas Holding 0,34 0,37 -8,11 Odaş Elektrik 3,70 4,01 -7,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 2,21 -7,69 Coca Cola İçecek 27,46 29,72 -7,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5