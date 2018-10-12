Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Fenerbahçe Futbol7,828,10-3,46 Gersan Elektrik3,153,23-2,48 Tofaş Oto. Fab.21,8622,40-2,41 Beşiktaş Futbol Yat.1,921,95-1,54 Deva Holding3,863,91-1,28 Metro Holding0,780,79-1,27 Bim Mağazalar79,5080,50-1,24 İş GMYO0,870,88-1,14 Hürriyet Gzt.0,950,96-1,04 Eczacıbaşı Yatırım7,217,28-0,96 Doğan Holding1,061,07-0,93 Flap Kongre Toplantı Hiz.4,254,29-0,93 Kordsa Teknik Tekstil10,0510,14-0,89 Vestel7,107,16-0,84 Özak GMYO2,422,44-0,82 Aksa Enerji3,673,70-0,81 Kardemir (D)3,683,71-0,81 Şişe Cam5,255,29-0,76 Tüpraş136,00137,00-0,73 İskenderun Demir Çelik8,238,29-0,72
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