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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 44,70 45,64 -2,06 Tekfen Holding 22,66 23,04 -1,65 Anadolu Efes 19,46 19,74 -1,42 T.S.K.B. 0,82 0,83 -1,20 Bim Mağazalar 79,30 80,20 -1,12 Enka İnşaat 4,89 4,92 -0,61 Kordsa Teknik Tekstil 10,20 10,26 -0,58 Alarko GMYO 49,72 50,00 -0,56 Ford Otosan 66,70 67,05 -0,52 Koç Holding 16,59 16,62 -0,18 GSD Holding 0,68 0,68 0,00 Ereğli Demir Çelik 10,95 10,95 0,00 Doğan Holding 1,08 1,08 0,00 İş GMYO 0,89 0,89 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,25 0,00 Tüpraş 137,80 137,50 0,22 Otokar 78,20 78,00 0,26 Ülker Bisküvi 16,52 16,47 0,30 Ege Endüstri 429,00 427,00 0,47 Gübre Fabrik. 2,83 2,81 0,71


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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