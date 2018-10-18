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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 6,28 6,54 -3,98 Albaraka Türk 1,37 1,41 -2,84 Trakya Cam 3,98 4,07 -2,21 Soda Sanayii 6,54 6,68 -2,10 Tofaş Oto. Fab. 21,60 22,02 -1,91 İttifak Holding 4,12 4,20 -1,90 Coca Cola İçecek 30,94 31,54 -1,90 Halkbank 7,40 7,54 -1,86 MLP Sağlık 13,80 14,06 -1,85 Ege Endüstri 413,80 421,30 -1,78 Turkcell 10,92 11,09 -1,53 Kardemir (D) 3,97 4,03 -1,49 Çemaş Döküm 2,80 2,84 -1,41 Koza Madencilik 5,91 5,99 -1,34 Alarko Holding 2,25 2,28 -1,32 Vakıflar Bankası 4,07 4,12 -1,21 Kordsa Teknik Tekstil 10,71 10,84 -1,20 İş GMYO 0,91 0,92 -1,09 Akbank 7,27 7,34 -0,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,10 -0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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