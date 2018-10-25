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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 14,76 15,31 -3,59 Borusan Mannesmann 8,59 8,89 -3,37 Fenerbahçe Futbol 7,77 8,04 -3,36 İttifak Holding 4,95 5,11 -3,13 MLP Sağlık 13,18 13,60 -3,09 Tofaş Oto. Fab. 20,46 21,10 -3,03 Anadolu Efes 19,06 19,65 -3,00 Zorlu Enerji 1,12 1,15 -2,61 Tekfen Holding 22,52 23,12 -2,60 Gersan Elektrik 2,86 2,93 -2,39 Odaş Elektrik 3,07 3,14 -2,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 0,90 -2,22 Beşiktaş Futbol Yat. 1,81 1,85 -2,16 Türk Traktör 38,20 39,00 -2,05 Koç Holding 15,52 15,80 -1,77 Petkim 5,14 5,23 -1,72 Çemaş Döküm 2,89 2,94 -1,70 Aksa 9,05 9,20 -1,63 Şişe Cam 4,86 4,94 -1,62 Akbank 6,70 6,81 -1,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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