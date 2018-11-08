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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 2,29 2,57 -10,89 Çemaş Döküm 2,79 3,04 -8,22 Tüpraş 129,20 137,50 -6,04 Türk Hava Yolları 14,91 15,59 -4,36 Netaş Telekom. 7,20 7,50 -4,00 Kardemir (D) 2,92 3,04 -3,95 Mavi Giyim 35,76 37,20 -3,87 İş Bankası (C) 4,10 4,25 -3,53 Pegasus 22,38 23,08 -3,03 Şok Marketler 10,42 10,71 -2,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,34 3,43 -2,62 Türk Telekom 3,74 3,83 -2,35 Karsan Otomotiv 1,26 1,29 -2,33 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 1,76 -2,27 TAV Havalimanları 23,48 24,02 -2,25 ASELSAN 27,10 27,64 -1,95 Fenerbahçe Futbol 7,63 7,78 -1,93 Enerjisa Enerji 4,86 4,95 -1,82 Hektaş 9,40 9,57 -1,78 Anadolu Efes 19,55 19,90 -1,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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