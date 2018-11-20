Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İhlas Holding0,300,32-6,25 Odaş Elektrik2,862,98-4,03 İttifak Holding3,713,84-3,39 Işıklar Enerji Yapı Hol.0,290,30-3,33 TAV Havalimanları25,2226,06-3,22 Kordsa Teknik Tekstil9,7610,08-3,17 İhlas Gayrimenkul1,291,33-3,01 Tekfen Holding21,9822,60-2,74 Sabancı Holding7,617,82-2,69 Mavi Giyim34,3035,20-2,56 İskenderun Demir Çelik6,666,83-2,49 Otokar81,2083,25-2,46 Ereğli Demir Çelik8,558,76-2,40 Şok Marketler9,699,92-2,32 Şişe Cam5,075,18-2,12 Tofaş Oto. Fab.16,6316,97-2,00 Doğan Holding1,201,22-1,64 Tüpraş123,10125,10-1,60 Tat Gıda3,813,87-1,55Pegasus 23,18 23,54 -1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)