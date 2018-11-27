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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,81 1,90 -4,74 İskenderun Demir Çelik 5,92 6,16 -3,90 TAV Havalimanları 23,00 23,88 -3,69 Aksa 8,46 8,75 -3,31 Koç Holding 14,12 14,51 -2,69 Ülker Bisküvi 14,53 14,91 -2,55 Ereğli Demir Çelik 7,86 8,03 -2,12 Garanti Bankası 7,93 8,08 -1,86 Ford Otosan 52,45 53,35 -1,69 Kardemir (D) 2,52 2,56 -1,56 Metro Holding 0,75 0,76 -1,32 Petkim 5,35 5,42 -1,29 Tofaş Oto. Fab. 17,80 18,00 -1,11 Hürriyet Gzt. 0,96 0,97 -1,03 Sasa Polyester 8,91 8,99 -0,89 Arçelik 15,61 15,75 -0,89 Özak GMYO 2,26 2,28 -0,88 Doğan Holding 1,14 1,15 -0,87 Akbank 7,52 7,58 -0,79 İş Bankası (C) 4,12 4,15 -0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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