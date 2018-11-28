Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 2,02 2,09 -3,35 Afyon Çimento 5,14 5,29 -2,84 Coca Cola İçecek 28,34 29,14 -2,75 Tekfen Holding 20,38 20,90 -2,49 Otokar 84,40 86,45 -2,37 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,27 -2,36 Alarko Holding 2,14 2,17 -1,38 Arçelik 15,38 15,59 -1,35 Metro Holding 0,75 0,76 -1,32 Bera Holding 1,71 1,73 -1,16 Kordsa Teknik Tekstil 10,00 10,10 -0,99 Göltaş Çimento 36,84 37,20 -0,97 Tümosan Motor ve Traktör 4,90 4,94 -0,81 Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76 Çemaş Döküm 1,74 1,75 -0,57 İttifak Holding 3,80 3,82 -0,52 TAV Havalimanları 23,44 23,56 -0,51 Net Holding 2,14 2,15 -0,47 Özak GMYO 2,26 2,27 -0,44 Soda Sanayii 6,98 7,01 -0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

