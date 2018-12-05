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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,56 1,66 -6,02 Akbank 6,94 7,33 -5,32 Sabancı Holding 7,49 7,88 -4,95 Bera Holding 1,96 2,03 -3,45 Garanti Bankası 7,77 8,04 -3,36 İttifak Holding 4,63 4,77 -2,94 İş Bankası (C) 4,06 4,18 -2,87 T. Halk Bankası 7,02 7,16 -1,96 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 1,66 -1,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 1,14 -1,75 Vakıflar Bankası 3,82 3,88 -1,55 Hektaş 9,46 9,57 -1,15 Anadolu Cam 2,79 2,82 -1,06 İş GMYO 1,00 1,01 -0,99 Aksa Enerji 3,04 3,07 -0,98 Kordsa Teknik Tekstil 9,76 9,85 -0,91 Şekerbank 1,17 1,18 -0,85 Netaş Telekom. 7,23 7,29 -0,82 İpek Doğal Enerji 6,08 6,13 -0,82 Tat Gıda 3,89 3,92 -0,77


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
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