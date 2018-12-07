Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

07 Aralık 2018 Cuma 13:33