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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,16 4,69 -11,30 Kardemir (D) 2,34 2,42 -3,31 Şok Marketler 11,11 11,46 -3,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50 Tofaş Oto. Fab. 17,24 17,60 -2,05 Akbank 6,76 6,89 -1,89 Mavi Giyim 36,58 37,28 -1,88 Tekfen Holding 20,20 20,58 -1,85 İskenderun Demir Çelik 5,97 6,08 -1,81 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,69 -1,78 İş Fin.Kir. 5,01 5,10 -1,76 Anadolu Efes 20,74 21,10 -1,71 Galatasaray Sportif 1,19 1,21 -1,65 Tüpraş 126,40 128,50 -1,63 Şişe Cam 5,25 5,33 -1,50 Sabancı Holding 7,46 7,57 -1,45 Metro Holding 0,78 0,79 -1,27 Ford Otosan 50,90 51,55 -1,26 Arçelik 15,28 15,47 -1,23 Tat Gıda 4,06 4,11 -1,22


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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