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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 9,02 11,27 -19,96 Çemaş Döküm 0,87 0,95 -8,42 Gersan Elektrik 2,92 3,08 -5,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 2,87 -4,88 Kardemir (D) 2,15 2,26 -4,87 Koza Madencilik 7,57 7,93 -4,54 Şekerbank 1,07 1,12 -4,46 Aksa Enerji 2,60 2,72 -4,41 Global Yat. Holding 2,82 2,95 -4,41 Şişe Cam 5,31 5,55 -4,32 Tümosan Motor ve Traktör 4,42 4,60 -3,91 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,28 -3,91 Tat Gıda 3,73 3,88 -3,87 İş GMYO 1,00 1,04 -3,85 Vestel 5,53 5,75 -3,83 İpek Doğal Enerji 5,59 5,81 -3,79 Türk Hava Yolları 14,82 15,40 -3,77 Ereğli Demir Çelik 7,47 7,76 -3,74 Sasa Polyester 8,14 8,45 -3,67 Odaş Elektrik 2,12 2,20 -3,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Günün Ilk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
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