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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,08 5,54 -8,30 Çemaş Döküm 0,73 0,75 -2,67 Karsan Otomotiv 1,28 1,31 -2,29 Sasa Polyester 8,44 8,61 -1,97 Göltaş Çimento 14,80 15,08 -1,86 Sabancı Holding 7,54 7,68 -1,82 Hektaş 9,07 9,23 -1,73 İş Bankası (C) 4,25 4,32 -1,62 Garanti Bankası 8,19 8,32 -1,56 İhlas Gayrimenkul 1,26 1,28 -1,56 Petkim 5,20 5,28 -1,52 Odaş Elektrik 2,02 2,05 -1,46 Koç Holding 14,19 14,40 -1,46 Vestel 5,66 5,74 -1,39 T.S.K.B. 0,73 0,74 -1,35 Ereğli Demir Çelik 7,54 7,64 -1,31 Tofaş Oto. Fab. 16,30 16,51 -1,27 Metro Holding 0,79 0,80 -1,25 GSD Holding 0,80 0,81 -1,23 Aksa 7,40 7,49 -1,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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