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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,74 4,94 -4,05 Gübre Fabrik. 3,07 3,18 -3,46 Bera Holding 2,08 2,15 -3,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,28 -3,13 Şekerbank 1,09 1,12 -2,68 T.S.K.B. 0,74 0,76 -2,63 ICBC Turkey Bank 5,09 5,22 -2,49 Alarko Holding 2,05 2,10 -2,38 Fenerbahçe Futbol 6,82 6,98 -2,29 Göltaş Çimento 12,84 13,14 -2,28 Türk Telekom 3,93 4,02 -2,24 İskenderun Demir Çelik 5,73 5,86 -2,22 Hürriyet Gzt. 0,92 0,94 -2,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 2,48 -2,02 Gersan Elektrik 2,93 2,99 -2,01 Enerjisa Enerji 5,04 5,14 -1,95 Bim Mağazalar 85,75 87,40 -1,89 ASELSAN 23,96 24,42 -1,88 Migros Ticaret 15,01 15,29 -1,83 Aksa Enerji 2,79 2,84 -1,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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