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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,39 10,65 -2,44 Zorlu Enerji 1,22 1,24 -1,61 Tekfen Holding 20,02 20,34 -1,57 Alarko GMYO 44,74 45,36 -1,37 Emlak Konut GMYO 1,50 1,52 -1,32 Migros Ticaret 14,89 15,08 -1,26 Şişe Cam 5,55 5,62 -1,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 2,72 -1,10 Halkbank 6,99 7,05 -0,85 Koza Madencilik 7,22 7,28 -0,82 Netaş Telekom. 6,41 6,46 -0,77 Turkcell 11,91 12,00 -0,75 Ülker Bisküvi 14,33 14,43 -0,69 Gübre Fabrik. 2,98 3,00 -0,67 Kardemir (D) 2,13 2,14 -0,47 Kordsa Teknik Tekstil 9,42 9,46 -0,42 ICBC Turkey Bank 4,89 4,91 -0,41 Kartonsan 324,90 326,20 -0,40 Koza Altın 50,10 50,30 -0,40 Anadolu Efes 20,40 20,48 -0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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