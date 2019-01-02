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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,90 16,60 -4,22 Gersan Elektrik 3,40 3,53 -3,68 İndeks Bilgisayar 5,76 5,97 -3,52 Kordsa Teknik Tekstil 9,45 9,78 -3,37 Ford Otosan 48,32 50,00 -3,36 Tekfen Holding 20,04 20,72 -3,28 Bim Mağazalar 84,15 87,00 -3,28 Çelebi 61,50 63,40 -3,00 Anadolu Cam 2,60 2,68 -2,99 Akbank 6,66 6,86 -2,92 Tofaş Oto. Fab. 16,41 16,90 -2,90 Şişe Cam 5,51 5,67 -2,82 Coca Cola İçecek 30,04 30,88 -2,72 Sabancı Holding 7,32 7,52 -2,66 İş Bankası (C) 4,41 4,53 -2,65 Ege Endüstri 335,00 344,00 -2,62 Türk Traktör 34,00 34,90 -2,58 T.S.K.B. 0,79 0,81 -2,47 Turkcell 11,88 12,17 -2,38 MLP Sağlık 10,45 10,70 -2,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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