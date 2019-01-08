Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,25 1,30 -3,85 Fenerbahçe Futbol 7,12 7,33 -2,86 Akbank 5,84 5,97 -2,18 Net Holding 1,83 1,87 -2,14 Ford Otosan 49,46 50,50 -2,06 Doğan Holding 0,96 0,98 -2,04 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 2,78 -1,44 T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37 Kardemir (D) 2,19 2,22 -1,35 Anadolu Efes 19,41 19,67 -1,32 Çemaş Döküm 0,83 0,84 -1,19 Ereğli Demir Çelik 7,25 7,33 -1,09 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,98 -1,02 Enerjisa Enerji 4,94 4,99 -1,00 Migros Ticaret 14,13 14,27 -0,98 Şekerbank 1,07 1,08 -0,93 ICBC Turkey Bank 4,70 4,74 -0,84 Karsan Otomotiv 1,29 1,30 -0,77 Tofaş Oto. Fab. 16,28 16,40 -0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)