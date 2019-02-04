Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,46 1,51 -3,31 Ülker Bisküvi 18,84 19,46 -3,19 Soda Sanayii 6,74 6,96 -3,16 Koza Madencilik 6,31 6,49 -2,77 Otokar 105,10 108,00 -2,69 Şişe Cam 6,62 6,76 -2,07 Zorlu Enerji 1,46 1,49 -2,01 Alarko Holding 2,56 2,61 -1,92 İndeks Bilgisayar 6,68 6,79 -1,62 Gentaş 1,92 1,95 -1,54 Trakya Cam 3,45 3,50 -1,43 Karsan Otomotiv 1,46 1,48 -1,35 Tofaş Oto. Fab. 20,52 20,80 -1,35 Türk Traktör 36,90 37,40 -1,34 İpek Doğal Enerji 5,32 5,39 -1,30 Mavi Giyim 40,74 41,26 -1,26 Tüpraş 136,60 138,30 -1,23 İş Bankası (C) 5,78 5,84 -1,03 Enka İnşaat 4,85 4,90 -1,02 Fenerbahçe Futbol 7,88 7,96 -1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmış