Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,28 2,38 -4,20 Tofaş Oto. Fab. 19,30 20,10 -3,98 Odaş Elektrik 1,93 2,01 -3,98 Anel Elektrik 1,97 2,05 -3,90 Türk Traktör 35,12 36,42 -3,57 Ereğli Demir Çelik 8,33 8,59 -3,03 Anadolu Efes 21,88 22,50 -2,76 Albaraka Türk 1,69 1,73 -2,31 Koza Madencilik 5,86 5,95 -1,51 Ülker Bisküvi 19,37 19,63 -1,32 Metro Holding 0,78 0,79 -1,27 Netaş Telekom. 7,13 7,22 -1,25 T.S.K.B. 0,84 0,85 -1,18 Park Elek.Madencilik 2,56 2,59 -1,16 GSD Holding 0,86 0,87 -1,15 Gersan Elektrik 3,58 3,62 -1,10 Koç Holding 17,04 17,21 -0,99 Pegasus 29,38 29,64 -0,88 Ford Otosan 56,80 57,30 -0,87 Ege Endüstri 402,00 405,40 -0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)