Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,80 11,20 -3,57 Türk Hava Yolları 14,80 15,24 -2,89 Beşiktaş Futbol Yat. 1,78 1,83 -2,73 Parsan 11,05 11,26 -1,87 Tofaş Oto. Fab. 19,14 19,50 -1,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,15 -1,74 Çemtaş 5,52 5,61 -1,60 İttifak Holding 3,09 3,14 -1,59 Global Yat. Holding 3,75 3,81 -1,57 Otokar 108,10 109,80 -1,55 Bim Mağazalar 92,45 93,90 -1,54 Bera Holding 1,93 1,96 -1,53 ASELSAN 24,10 24,46 -1,47 TAV Havalimanları 28,06 28,46 -1,41 Metro Holding 0,78 0,79 -1,27 Türk Traktör 36,18 36,64 -1,26 Garanti Bankası 9,07 9,18 -1,20 Alarko Holding 2,52 2,55 -1,18 Akbank 6,86 6,94 -1,15 Pegasus 29,70 30,04 -1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)