Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,83 2,12 -13,68 Ford Otosan 55,15 59,10 -6,68 Anadolu Efes 20,86 22,18 -5,95 Tekfen Holding 24,26 25,30 -4,11 Şok Marketler 10,16 10,58 -3,97 Anel Elektrik 1,88 1,95 -3,59 Migros Ticaret 15,57 16,09 -3,23 Ülker Bisküvi 19,04 19,55 -2,61 Aksa 9,18 9,40 -2,34 Sabancı Holding 9,06 9,26 -2,16 İndeks Bilgisayar 6,93 7,08 -2,12 Parsan 10,75 10,98 -2,09 Emlak Konut GMYO 1,45 1,48 -2,03 Zorlu Enerji 1,47 1,50 -2,00 Otokar 107,90 110,00 -1,91 Tat Gıda 4,40 4,48 -1,79 Petkim 5,73 5,83 -1,72 Koç Holding 17,20 17,50 -1,71 Şekerbank 1,24 1,26 -1,59 Deva Holding 3,56 3,61 -1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)