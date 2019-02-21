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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 14,36 14,93 -3,82 Türk Telekom 5,26 5,46 -3,66 Enerjisa Enerji 5,61 5,69 -1,41 Gersan Elektrik 2,45 2,48 -1,21 Tofaş Oto. Fab. 20,22 20,46 -1,17 Net Holding 1,76 1,78 -1,12 İş GMYO 1,05 1,06 -0,94 Bim Mağazalar 91,45 92,30 -0,92 Göltaş Çimento 11,89 12,00 -0,92 Koza Altın 49,26 49,64 -0,77 Türk Traktör 33,60 33,82 -0,65 İpek Doğal Enerji 4,77 4,80 -0,63 Odaş Elektrik 1,84 1,85 -0,54 Trakya Cam 3,89 3,91 -0,51 Koç Holding 17,62 17,70 -0,45 Fenerbahçe Futbol 7,12 7,15 -0,42 Koza Madencilik 5,56 5,58 -0,36 Eczacıbaşı İlaç 3,12 3,13 -0,32 Good-Year 3,50 3,51 -0,28 Hektaş 10,84 10,87 -0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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