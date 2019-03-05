Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Avustralya endonezya ÇEVKO
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 25,42 26,26 -3,20 Tümosan Motor ve Traktör 5,00 5,14 -2,72 Petkim 5,06 5,18 -2,32 Ford Otosan 53,40 54,45 -1,93 İş GMYO 1,02 1,04 -1,92 Bim Mağazalar 84,70 86,10 -1,63 Coca Cola İçecek 34,48 35,04 -1,60 Tofaş Oto. Fab. 21,40 21,72 -1,47 Kordsa Teknik Tekstil 10,93 11,09 -1,44 Galatasaray Sportif 1,37 1,39 -1,44 Ereğli Demir Çelik 8,96 9,06 -1,10 Enka İnşaat 4,96 5,01 -1,00 Eczacıbaşı Yatırım 8,01 8,09 -0,99 Kartonsan 371,40 375,00 -0,96 Koza Altın 48,26 48,68 -0,86 İskenderun Demir Çelik 7,30 7,36 -0,82 Şok Marketler 10,38 10,46 -0,76 Park Elek.Madencilik 2,73 2,75 -0,73 Odaş Elektrik 1,85 1,86 -0,54 Albaraka Türk 1,91 1,92 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5