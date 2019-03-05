Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 25,42 26,26 -3,20 Tümosan Motor ve Traktör 5,00 5,14 -2,72 Petkim 5,06 5,18 -2,32 Ford Otosan 53,40 54,45 -1,93 İş GMYO 1,02 1,04 -1,92 Bim Mağazalar 84,70 86,10 -1,63 Coca Cola İçecek 34,48 35,04 -1,60 Tofaş Oto. Fab. 21,40 21,72 -1,47 Kordsa Teknik Tekstil 10,93 11,09 -1,44 Galatasaray Sportif 1,37 1,39 -1,44 Ereğli Demir Çelik 8,96 9,06 -1,10 Enka İnşaat 4,96 5,01 -1,00 Eczacıbaşı Yatırım 8,01 8,09 -0,99 Kartonsan 371,40 375,00 -0,96 Koza Altın 48,26 48,68 -0,86 İskenderun Demir Çelik 7,30 7,36 -0,82 Şok Marketler 10,38 10,46 -0,76 Park Elek.Madencilik 2,73 2,75 -0,73 Odaş Elektrik 1,85 1,86 -0,54 Albaraka Türk 1,91 1,92 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



