Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 6,06 6,36 -4,72 MLP Sağlık 12,63 13,22 -4,46 GSD Holding 0,97 1,01 -3,96 Garanti Bankası 8,84 9,18 -3,70 Yataş 5,18 5,35 -3,18 Parsan 9,49 9,80 -3,16 Gersan Elektrik 2,15 2,22 -3,15 Galatasaray Sportif 1,23 1,27 -3,15 Kerevitaş Gıda 1,56 1,61 -3,11 İş GMYO 0,95 0,98 -3,06 Vakıflar Bankası 5,01 5,16 -2,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 2,20 -2,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 2,96 -2,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 1,11 -2,70 İş Bankası (C) 5,77 5,93 -2,70 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,53 -2,61 Global Yat. Holding 3,41 3,50 -2,57 İhlas Holding 0,39 0,40 -2,50 T.S.K.B. 0,81 0,83 -2,41 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,85 -2,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

