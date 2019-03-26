Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,64 1,80 -8,89 Vestel 13,43 14,50 -7,38 İhlas Holding 0,37 0,39 -5,13 Pegasus 27,38 28,54 -4,06 Türk Hava Yolları 13,50 14,06 -3,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,07 -3,74 Şişe Cam 6,07 6,29 -3,50 İndeks Bilgisayar 7,41 7,66 -3,26 Tofaş Oto. Fab. 17,69 18,28 -3,23 Tekfen Holding 24,36 25,16 -3,18 Otokar 106,50 109,30 -2,56 Kordsa Teknik Tekstil 10,59 10,86 -2,49 Zorlu Enerji 1,28 1,31 -2,29 ASELSAN 21,90 22,40 -2,23 Global Yat. Holding 3,29 3,36 -2,08 Park Elek.Madencilik 2,42 2,47 -2,02 Koç Holding 17,32 17,67 -1,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 2,13 -1,88 Arçelik 18,59 18,92 -1,74 Garanti Bankası 8,59 8,74 -1,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

