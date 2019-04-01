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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,81 0,87 -6,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,30 -6,67 Tekfen Holding 21,86 22,54 -3,02 Halkbank 6,19 6,38 -2,98 İhlas Holding 0,37 0,38 -2,63 Çelebi 67,00 68,30 -1,90 Garanti Bankası 8,22 8,34 -1,44 Akbank 6,23 6,32 -1,42 Karsan Otomotiv 1,48 1,50 -1,33 Kartonsan 340,70 345,00 -1,25 Hürriyet Gzt. 0,81 0,82 -1,22 Özderici GMYO 0,82 0,83 -1,20 Mavi Giyim 38,10 38,56 -1,19 Yataş 5,08 5,14 -1,17 Göltaş Çimento 10,09 10,19 -0,98 ASELSAN 21,08 21,28 -0,94 Tümosan Motor ve Traktör 4,31 4,35 -0,92 Aksa Enerji 2,43 2,45 -0,82 Zorlu Enerji 1,23 1,24 -0,81 Gübre Fabrik. 2,71 2,73 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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