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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45 Yataş 4,97 5,08 -2,17 Sabancı Holding 7,69 7,86 -2,16 Halkbank 6,04 6,17 -2,11 Şişe Cam 5,72 5,83 -1,89 Koza Madencilik 5,68 5,76 -1,39 Anadolu Efes 18,47 18,71 -1,28 ASELSAN 20,92 21,18 -1,23 İhlas Gayrimenkul 0,81 0,82 -1,22 Şok Marketler 9,29 9,40 -1,17 Trabzonspor Sportif 0,91 0,92 -1,09 Galatasaray Sportif 1,27 1,28 -0,78 İskenderun Demir Çelik 7,19 7,24 -0,69 Mavi Giyim 38,30 38,54 -0,62 Vestel 13,51 13,59 -0,59 Koza Altın 41,60 41,84 -0,57 İş Bankası (C) 5,65 5,68 -0,53 İpek Doğal Enerji 4,54 4,56 -0,44 Alarko Holding 2,57 2,58 -0,39 Gözde Girişim 3,39 3,40 -0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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