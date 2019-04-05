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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,24 -3,57 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,31 -3,23 Hektaş 10,45 10,78 -3,06 İndeks Bilgisayar 7,73 7,97 -3,01 Bim Mağazalar 80,30 82,30 -2,43 Kardemir (D) 2,47 2,53 -2,37 Migros Ticaret 14,33 14,67 -2,32 Tat Gıda 4,45 4,55 -2,20 Vakıflar Bankası 4,46 4,56 -2,19 Türk Telekom 4,51 4,61 -2,17 Yataş 5,18 5,29 -2,08 Otokar 105,10 107,20 -1,96 Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88 Netaş Telekom. 8,10 8,25 -1,82 Gübre Fabrik. 2,76 2,81 -1,78 Pegasus 29,12 29,62 -1,69 Sasa Polyester 8,21 8,35 -1,68 ASELSAN 21,16 21,52 -1,67 Aksa Enerji 2,48 2,52 -1,59 Zorlu Enerji 1,29 1,31 -1,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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