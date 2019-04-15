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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,25 1,29 -3,10 Verusa Holding 20,48 21,12 -3,03 Sabancı Holding 7,72 7,90 -2,28 Tüpraş 127,20 129,80 -2,00 Şişe Cam 5,99 6,08 -1,48 Odaş Elektrik 1,54 1,56 -1,28 Otokar 104,70 105,90 -1,13 Şok Marketler 9,18 9,26 -0,86 Ereğli Demir Çelik 9,38 9,45 -0,74 Kordsa Teknik Tekstil 11,32 11,40 -0,70 Emlak Konut GMYO 1,45 1,46 -0,68 Gözde Girişim 3,34 3,36 -0,60 Bera Holding 1,76 1,77 -0,56 Koza Madencilik 5,72 5,75 -0,52 Parsan 10,20 10,25 -0,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 2,12 -0,47 Tat Gıda 4,24 4,26 -0,47 Tümosan Motor ve Traktör 4,35 4,37 -0,46 Bim Mağazalar 78,65 79,00 -0,44 Ege Endüstri 465,50 467,50 -0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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