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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 0,94 0,98 -4,08 Vestel 12,67 13,20 -4,02 Vakıflar Bankası 4,28 4,41 -2,95 Türk Telekom 4,47 4,60 -2,83 Şekerbank 1,04 1,07 -2,80 Akbank 6,37 6,55 -2,75 Garanti Bankası 8,47 8,70 -2,64 Anadolu Efes 19,93 20,40 -2,30 Ülker Bisküvi 18,40 18,83 -2,28 Tüpraş 129,00 131,90 -2,20 Halkbank 6,23 6,37 -2,20 Trabzonspor Sportif 0,91 0,93 -2,15 İndeks Bilgisayar 6,76 6,89 -1,89 Turkcell 12,86 13,10 -1,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,20 -1,82 İş Bankası (C) 5,98 6,09 -1,81 Migros Ticaret 13,68 13,93 -1,79 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,16 -1,72 Park Elek.Madencilik 2,32 2,36 -1,69 Çelebi 63,65 64,70 -1,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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