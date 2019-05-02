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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,28 2,50 -8,80 Galatasaray Sportif 2,04 2,17 -5,99 Good-Year 3,01 3,14 -4,14 İndeks Bilgisayar 6,33 6,55 -3,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,09 -2,75 Bim Mağazalar 80,90 83,05 -2,59 Tekfen Holding 25,98 26,62 -2,40 Şişe Cam 5,96 6,10 -2,30 Trabzonspor Sportif 0,97 0,99 -2,02 İhlas Holding 0,49 0,50 -2,00 Doğan Holding 1,04 1,06 -1,89 Turkcell 12,27 12,50 -1,84 Eczacıbaşı İlaç 2,75 2,80 -1,79 Mavi Giyim 37,48 38,12 -1,68 Afyon Çimento 4,20 4,27 -1,64 Parsan 11,42 11,61 -1,64 Karsan Otomotiv 1,47 1,49 -1,34 Coca Cola İçecek 31,24 31,66 -1,33 Emlak Konut GMYO 1,49 1,51 -1,32 Hürriyet Gzt. 0,80 0,81 -1,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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