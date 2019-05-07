Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 17,78 18,65 -4,66 İş Fin.Kir. 7,65 8,00 -4,37 Galatasaray Sportif 2,07 2,16 -4,17 Turkcell 11,51 12,00 -4,08 Sabancı Holding 7,15 7,42 -3,64 Garanti Bankası 7,74 8,02 -3,49 Ülker Bisküvi 17,89 18,52 -3,40 Mavi Giyim 34,96 36,18 -3,37 Yataş 4,08 4,21 -3,09 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,66 -3,01 Arçelik 16,95 17,47 -2,98 Yapı ve Kredi Bank. 1,98 2,04 -2,94 Migros Ticaret 12,77 13,14 -2,82 T.S.K.B. 0,71 0,73 -2,74 Türk Telekom 3,94 4,05 -2,72 İttifak Holding 6,85 7,03 -2,56 Özderici GMYO 0,77 0,79 -2,53 Akbank 5,80 5,95 -2,52 Coca Cola İçecek 28,76 29,50 -2,51 Zorlu Enerji 1,17 1,20 -2,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

