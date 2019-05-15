Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 5,62 6,09 -7,72 Galatasaray Sportif 1,89 1,98 -4,55 Polisan Holding 2,49 2,59 -3,86 Odaş Elektrik 1,28 1,32 -3,03 Anadolu Cam 2,89 2,98 -3,02 TAV Havalimanları 23,18 23,90 -3,01 Doğan Holding 0,99 1,02 -2,94 Petkim 4,73 4,87 -2,87 Mavi Giyim 34,58 35,58 -2,81 Hürriyet Gzt. 0,70 0,72 -2,78 Çemaş Döküm 0,70 0,72 -2,78 Türk Telekom 4,31 4,43 -2,71 Karsan Otomotiv 1,09 1,12 -2,68 Trakya Cam 2,98 3,06 -2,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50 Zorlu Enerji 1,18 1,21 -2,48 Sasa Polyester 5,18 5,31 -2,45 Emlak Konut GMYO 1,21 1,24 -2,42 Bim Mağazalar 72,75 74,50 -2,35 Şişe Cam 5,42 5,55 -2,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)